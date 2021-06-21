На щастя, пожежу вдалося локалізувати. Однак рятувальники продовжують виконувати свою роботу.

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Згідно з оперативними даними, пожежники знайшли на місці займання тіло загиблої людини. Попередньо, жертвою пожежі став чоловік.

У лікарню в стані середньої важкості доставили 13-річну дитину та 2 дорослих чоловіків. Крім того, ще 6 людей після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.

Мешканцям будинку шукають тимчасове місце проживання

Люди, які мешкають у цьому будинку, не зможуть цієї ночі ночувати вдома. У Київській ОДА запевняють, що вирішують питання їхнього розселення.

"Частина має змогу залишитись у родичів чи знайомих. Для решти ми прямо зараз облаштовуємо в місцевому будинку культури центр допомоги та місце для ночівлі", – наголосили в ОДА.

Очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін додав, що ведуть перемовини з забудовниками та керівниками готелів для тимчасового відселення постраждалих. Людей обіцяють забезпечити всім необхідним.

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