Вибух у багатоповерхівці під Києвом: рятувальники знайшли тіло жертви

21 червня 2021 , 18:54
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Джерело:

фейсбук Київської ОДА

На Київщині, у селі Білогородка 21 червня в 5-поверховому будинку стався вибух, який призвів до пожежі. У результаті трагедії 1 людина загинула, ще 3 – госпіталізували.

На щастя, пожежу вдалося локалізувати. Однак рятувальники продовжують виконувати свою роботу.

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У пожежі загинула людина, є постраждалі

Згідно з оперативними даними, пожежники знайшли на місці займання тіло загиблої людини. Попередньо, жертвою пожежі став чоловік.

У лікарню в стані середньої важкості доставили 13-річну дитину та 2 дорослих чоловіків. Крім того, ще 6 людей після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.

Мешканцям будинку шукають тимчасове місце проживання

Люди, які мешкають у цьому будинку, не зможуть цієї ночі ночувати вдома. У Київській ОДА запевняють, що вирішують питання їхнього розселення. 

"Частина має змогу залишитись у родичів чи знайомих. Для решти ми прямо зараз облаштовуємо в місцевому будинку культури центр допомоги та місце для ночівлі", – наголосили в ОДА.

Очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін додав, що ведуть перемовини з забудовниками та керівниками готелів для тимчасового відселення постраждалих. Людей обіцяють забезпечити всім необхідним.

Пожежа у багатоповерхівці на Київщині: що відомо

  • У 5-поверховому житловому будинку в Білогородці 21 червня, о 13:20 у квартирі на третьому поверсі стався вибух. Опісля там спалахнула пожежа.
  • Вогонь поширився на четвертий і п'ятий поверхи, а також покрівлю. Руйнувань опорних конструкцій немає.
  • На місці події працювали 62 рятувальників. Вони вивели на свіже повітря 40 мешканців будинку.
Автор: Наталія Пристанська