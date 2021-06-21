Вибух у багатоповерхівці під Києвом: рятувальники знайшли тіло жертви

На Київщині, у селі Білогородка 21 червня в 5-поверховому будинку стався вибух, який призвів до пожежі. У результаті трагедії 1 людина загинула, ще 3 – госпіталізували.
На щастя, пожежу вдалося локалізувати. Однак рятувальники продовжують виконувати свою роботу.
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У пожежі загинула людина, є постраждалі
Згідно з оперативними даними, пожежники знайшли на місці займання тіло загиблої людини. Попередньо, жертвою пожежі став чоловік.
У лікарню в стані середньої важкості доставили 13-річну дитину та 2 дорослих чоловіків. Крім того, ще 6 людей після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.
Мешканцям будинку шукають тимчасове місце проживання
Люди, які мешкають у цьому будинку, не зможуть цієї ночі ночувати вдома. У Київській ОДА запевняють, що вирішують питання їхнього розселення.
"Частина має змогу залишитись у родичів чи знайомих. Для решти ми прямо зараз облаштовуємо в місцевому будинку культури центр допомоги та місце для ночівлі", – наголосили в ОДА.
Очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін додав, що ведуть перемовини з забудовниками та керівниками готелів для тимчасового відселення постраждалих. Людей обіцяють забезпечити всім необхідним.
Пожежа у багатоповерхівці на Київщині: що відомо
- У 5-поверховому житловому будинку в Білогородці 21 червня, о 13:20 у квартирі на третьому поверсі стався вибух. Опісля там спалахнула пожежа.
- Вогонь поширився на четвертий і п'ятий поверхи, а також покрівлю. Руйнувань опорних конструкцій немає.
- На місці події працювали 62 рятувальників. Вони вивели на свіже повітря 40 мешканців будинку.