У Деснянському районі Києва ввечері 7 березня пролунав вибух. Наразі інформації про жертв чи потерпілих немає. Щоправда, пошкодило вікна в сусідньому будинку.

Інцидент трапився приблизно о 21:00 на вулиці Радистів. Правоохоронці попередньо встановили, що вибухнула невідома речовина. Ще одна гучна подія в столиці Конфлікт між подругами: стали відомі нові деталі вбивства поліцейської в Києві Вибух на Радистів у Києві: подробиці Місце вибуху розташовується поряд із гаражними приміщеннями.

Після того, як правоохоронці отримали відповідне повідомлення, туди вирушили, слідчі, кінологи з собакою, представники ДСНС і лікарі.

Увечері неділі правоохоронці забезпечували охорону місця події. Також встановлюють деталі.

Інформацію про інцидент уже зареєстровали в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Після завершення перевірки правоохоронці вирішить, за якою статтею відкривати кримінальне провадження. Зауважимо! Нещодавно ще один гучний вибух пролунав у Дрогобичі на Львівщині. Інцидент трапився біля під'їзду одного з будинків. У результаті загинули 37-річний і 41-річний чоловіки. Також постраждала жінка. Як з'ясували правоохоронці, вибухнула граната, і її приніс один із загиблих. Чоловіки товаришували та перед інцидентом повернулися з заробітків у Польщі. Де розташовується вулиця Радистів у Києві / Карта