Вибух біля гаражів пролунав у Деснянському районі Києва

У Деснянському районі Києва ввечері 7 березня пролунав вибух. Наразі інформації про жертв чи потерпілих немає. Щоправда, пошкодило вікна в сусідньому будинку.
Інцидент трапився приблизно о 21:00 на вулиці Радистів. Правоохоронці попередньо встановили, що вибухнула невідома речовина.
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Вибух на Радистів у Києві: подробиці
Зауважимо!
- Місце вибуху розташовується поряд із гаражними приміщеннями.
- Після того, як правоохоронці отримали відповідне повідомлення, туди вирушили, слідчі, кінологи з собакою, представники ДСНС і лікарі.
- Увечері неділі правоохоронці забезпечували охорону місця події. Також встановлюють деталі.
- Інформацію про інцидент уже зареєстровали в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Після завершення перевірки правоохоронці вирішить, за якою статтею відкривати кримінальне провадження.
Нещодавно ще один гучний вибух пролунав у Дрогобичі на Львівщині. Інцидент трапився біля під'їзду одного з будинків. У результаті загинули 37-річний і 41-річний чоловіки. Також
постраждала жінка
. Як з'ясували правоохоронці, вибухнула граната,
і її приніс один із загиблих
. Чоловіки товаришували та перед інцидентом повернулися з заробітків у Польщі.
Де розташовується вулиця Радистів у Києві / Карта