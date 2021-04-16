Від COVID-19 помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов
Віктор Смирнов / Телеграм Віталія Кличка
Від коронавірусу 16 квітня пішов з життя голова Подільського району Києва Віктор Смирнов. Політик боровся за життя понад 3 тижні.
Джерело:Телеграм Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Смирнов 7 років працював у Подільській райдержадміністрації. Останні 3 роки він її очолював.
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Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район та своє місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно,
– розповів Кличко.
За словами Кличка, "ті, хто знав Віктора Смирнова, пам'ятатимуть його як чоловіка високого зросту, з великим добрим серцем і по-дитячому щирою усмішкою. Він таким і був".
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