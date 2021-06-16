Момент загибелі лікаря-велосипедиста, якого штовхнули у вантажівку: відео 18+

27-річний травматолог Віктор Заболотний трагічно загинув після зіткнення з вантажівкою 15 червня на Кільцевій дорозі Києва. Чоловіка штовхнув п'яний перехожий.

Відео інциденту зробив автовласник, який їхав позаду велосипедиста у момент трагедії. Він не тільки передав запис правоохоронцям, але й затримав нетверезого чоловіка, який штовхнув Віктора Заболотного.

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Ймовірного злочинця 48 років затримали правоохоронці. Якщо його провину доведуть у суді, чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення.

Штовхнув та пішов геть

Судячи з запису моменту ДТП, перехожий досить сильно штовхнув 27-річного велосипедиста. У того не було жодних шансів втримати рівновагу.

Внаслідок падіння чоловік головою зачепив задню частину вантажівки.

За попередніми даними, Віктор Заболотний після удару відлетів у бордюр. Смерть лікаря була миттєвою.

Вже після інциденту пішохід, який штовхнув чоловіка, як ні в чому не бувало продовжив свій шлях узбіччям. Затримав його очевидець події, який вибіг зі своєї автівки.

Зловмисника небайдужий киянин передав поліцейським.

Дивіться відео загибелі 27-річного велосипедиста Віктора Заболотного у Києві (18+):