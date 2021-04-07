Чи відкриють у Києві Burger King: на Бесарабці помітили вивіску
У Києві у квітні начебто відкриють ресторан Burger King, цю компанію вважають головним конкурентом McDonald’s. Заклад розташують на Бесарабці.
Джерело:Kyiv Mediа
Втім, американська компанія наразі не підтвердила цю інформацію. Мирослава Козачук, СЕО компанії Franchise Group, яка працює на ринку франчайзингу, спочатку також писала у коментарях в мережі фейсбук, що це неофіційний ресторан.
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Пізнеше вона таки підтвердила, що українська компанія купила франшизу.
Коли відкриття
Судячи з вивіски, яку розмістили в будівлі Arena City на місці колишнього закладу "Євразія", Burger King планують відкрити 17 квітня – після завершення локдауну.
Фото опублікував ресторатор Ігор Сухомлин.
Зі слів Козачук, 12 квітня в Україні опублікують офіційну інформацію щодо відкриття ресторану.
Знову жарти?
У 2017 році деякі ЗМІ поширювали новину про відкриття Burger King у Києві та Одесі – тоді це були просто жарти на 1 квітня.
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