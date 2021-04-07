Чи відкриють у Києві Burger King: на Бесарабці помітили вивіску

У Києві у квітні начебто відкриють ресторан Burger King, цю компанію вважають головним конкурентом McDonald’s. Заклад розташують на Бесарабці.

Втім, американська компанія наразі не підтвердила цю інформацію. Мирослава Козачук, СЕО компанії Franchise Group, яка працює на ринку франчайзингу, спочатку також писала у коментарях в мережі фейсбук, що це неофіційний ресторан.

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Пізнеше вона таки підтвердила, що українська компанія купила франшизу.

Коли відкриття

Судячи з вивіски, яку розмістили в будівлі Arena City на місці колишнього закладу "Євразія", Burger King планують відкрити 17 квітня – після завершення локдауну.

Фото опублікував ресторатор Ігор Сухомлин.

Зі слів Козачук, 12 квітня в Україні опублікують офіційну інформацію щодо відкриття ресторану.

Знову жарти?

У 2017 році деякі ЗМІ поширювали новину про відкриття Burger King у Києві та Одесі – тоді це були просто жарти на 1 квітня.