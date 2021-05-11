Чи відновлять у Києві видачу пакунків малюка: ймовірно буде зрив поставок

У Києві та інших регіонах у 2021 році можуть більше не видавати бейбі-бокси. Нібито тендер, який оголосив уряд можуть зірвати – до нього допустять фіктивні компанії.

Наразі у регіонах лишилось менш як 5 тисяч бейбі-боксів, а народжується в Україні щомісяця близько 25 тисяч малюків. Останній раз пакунки закуповувались перед новим роком.

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Змінили організатора тендера

Наступний тендер відбудеться лише у липні. До того ж, закупівля на суму 620 мільйонів гривень буде проходити не на обіцяній урядом платформі Prozorro, зокрема, на ЦЗО "Професійні закупівлі", котра пів року готувалася і відпрацьовувала специфіку пакунка малюка, а на базі іншої закупівельної організації — ЦЗО "Українські спеціальні системи".

Ця організація спеціалізується на закупівлі комп’ютерів та програмного забезпечення, тобто фахівців із закупки дитячих товарів тут немає. І створена організація кілька місяців тому.

Вказана закупівля у тому вигляді, в якому вона оголошена, несе великі ризики зриву поставок "Пакунків малюка" у 2021 році,

— пояснюють у пресслужбі компанії-виробника бейбі-боксів Sky Trade.

У чому ризик

В компанії також пояснюють, що замовником та закупівельною організацією не було проведено відкритого обговорення тендерної документації та технічного завдання, не було проведено консультацій з експертами Prozorro та бізнесом, у зв’язку з чим технічні умови предмету закупівлі — вмісту пакунків малюка — дають можливості для постачання неякісних дитячих товарів.

"А вимоги тендерної документації не містять жодних запобіжників від недобросовісної конкуренції та так званого "тендерного тролінгу". Вбачаються великі ризики того, що до вказаної закупівлі будуть допущені фіктивні компанії, які матимуть на меті зрив закупівлі та поставок пакунків малюка", – уточнили в Sky Trade.

Передісторія

Минулого року пакунки малюка скасували, замінивши речовий бокс на грошові виплати. Щоб отримати обіцяні державою 5 тисяч гривень, новоспеченим батькам треба було оббігати низку державних інстанцій, оформити відповідні документи і — чекати на виплату.

У вересні минулого року бебі-бокси таки повернули у натуральну форму. Парламент прийняв відповідний закон, за яким закупівлі пакунків мають проводитися через систему відкритих торгів.