Чергова смертельна аварія сталася у Солом'янському районі Києва на вулиці Вацлава Гавела вдень 10 березня. Водій Peugeot Partner жорстко збив 69-річного мешканця столиці.

Врятувати потерпілого медики не змогли. Чоловік помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

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На місці події працювали патрульні поліцейські, а також слідчо-оперативна група.

Зупинився через кілька десятків метрів

Як з'ясували правоохоронці, за кермом Peugeot перебував киянин 1986 року народження.

Водій, за попередніми даними, не встиг зупинитися аби пропустити літнього чоловіка, який перебігав дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Судячи з фотографій з місця події, удар був дуже потужним. Від зіткнення капот та лобове скло автівки зазнало значних пошкоджень.

Крім того, водій "француза" зміг зупинити машину приблизно у 30 метрах від місця аварії.

У 69-річного пенсіонера фактично не було шансів вижити.

За фактом загибелі чоловіка правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо водія Peugeot визнають винним у порушенні правил дорожнього руху, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Також судді можуть заборонити чоловіку керувати машиною на 3 роки після звільнення.

Досудове розслідування події триває.



Фургон зупинився майже у 30 метрах від місця зіткнення / Фото поліції Києва