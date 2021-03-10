Перебігав дорогу на переході: на Відрадному у Києві фургон на смерть збив пенсіонера – фото
Чергова смертельна аварія сталася у Солом'янському районі Києва на вулиці Вацлава Гавела вдень 10 березня. Водій Peugeot Partner жорстко збив 69-річного мешканця столиці.
Джерело:поліція Києва
Врятувати потерпілого медики не змогли. Чоловік помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.
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Зупинився через кілька десятків метрів
- Як з'ясували правоохоронці, за кермом Peugeot перебував киянин 1986 року народження.
- Водій, за попередніми даними, не встиг зупинитися аби пропустити літнього чоловіка, який перебігав дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
- Судячи з фотографій з місця події, удар був дуже потужним. Від зіткнення капот та лобове скло автівки зазнало значних пошкоджень.
- Крім того, водій "француза" зміг зупинити машину приблизно у 30 метрах від місця аварії.
- У 69-річного пенсіонера фактично не було шансів вижити.
За фактом загибелі чоловіка правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо водія Peugeot визнають винним у порушенні правил дорожнього руху, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Також судді можуть заборонити чоловіку керувати машиною на 3 роки після звільнення.
Досудове розслідування події триває.
Фургон зупинився майже у 30 метрах від місця зіткнення / Фото поліції Києва
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