Перебігав дорогу на переході: на Відрадному у Києві фургон на смерть збив пенсіонера – фото

10 березня 2021 , 22:58
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Джерело:

поліція Києва

Чергова смертельна аварія сталася у Солом'янському районі Києва на вулиці Вацлава Гавела вдень 10 березня. Водій Peugeot Partner жорстко збив 69-річного мешканця столиці.

Врятувати потерпілого медики не змогли. Чоловік помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

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На місці події працювали патрульні поліцейські, а також слідчо-оперативна група.

Зупинився через кілька десятків метрів

  • Як з'ясували правоохоронці, за кермом Peugeot перебував киянин 1986 року народження.
  • Водій, за попередніми даними, не встиг зупинитися аби пропустити літнього чоловіка, який перебігав дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
  • Судячи з фотографій з місця події, удар був дуже потужним. Від зіткнення капот та лобове скло автівки зазнало значних пошкоджень.
  • Крім того, водій "француза" зміг зупинити машину приблизно у 30 метрах від місця аварії.
  • У 69-річного пенсіонера фактично не було шансів вижити.

За фактом загибелі чоловіка правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо водія Peugeot визнають винним у порушенні правил дорожнього руху, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Також судді можуть заборонити чоловіку керувати машиною на 3 роки після звільнення.

Досудове розслідування події триває.


Фургон зупинився майже у 30 метрах від місця зіткнення / Фото поліції Києва