На Вінниччині п'яний патрульний з Києва скоїв смертельну ДТП, його затримали: фото

Детективи Державного бюро розслідувань затримали підозрюваного у скоєнні смертельної аварії, яка сталася на Вінниччині 14 червня. Винуватцем аварії правоохоронці називають інспектора роти Управління патрульної поліції у Київській області.

За даними слідства, нетверезий патрульний виїхав з дороги та на швидкості врізався у дерево. Внаслідок ДТП на місці події загинула 28-річна пасажирка автівки.

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Одного чоловіка, який перебував у машині під час аварії, госпіталізували медики швидкої. Інші два пасажири отримали незначні травми. Їм допомога лікарів не знадобилася.

Світить до 10 років позбавлення волі



Автівка під керуванням патрульного вилетіла у кювет / Фото пресслужби ДБР

Поліцейського, який перебував за кермом автівки, затримали його ж колеги. Медичне освідування показало, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Інцидент кваліфікували як порушення ПДР у нетверезому стані, яке спричинило смерть потерпілого.

Після того, як з'ясувалося, що ймовірний винуватець аварії є поліцейським, справу передали Державному бюро розслідувань.



28-річна пасажирка Volkswagen загинула на місці / Фото пресслужби ДБР

Якщо патрульного визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує до 10 років позбавлення волі із забороною керувати машинами на 10 років після звільнення.