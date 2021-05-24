Внаслідок зіткнення Chevrolet з вантажівкою, за попередніми даними, постраждав водій легковика. Через що саме сталася ДТП, невідомо.
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Всі обставини аварії з'ясовують поліцейські.
Різко змінив смугу
- Свідки інциденту стверджують, що ДТП сталася внаслідок порушення правил дорожнього руху власником Chevrolet Lacetti. Він нібито занадто швидко перестроївся з крайнього лівого ряду у правий.
- Попереду легковика рухався автобус, який не поступався дорогою. Тому водій автівки вирішив об'їхати його з правого боку.
- Не побачивши припаркований тягач MAN, водій на повному ходу влетів у нього.
- Внаслідок удару Chevrolet віднесло на кілька метрів. У легковика знесло четверту його частину.
- Проїзд проспектом Правди виявився заблокованим – об'їхати місце ДТП можна лише зустрічкою.
Які травми отримав керманич "американця", невідомо. Якщо медики визнають його травми несуттєвими, чоловіку загрожує лише 340 гривень штрафу за скоєння аварії.
Дивіться відео з місця жорсткої аварії у Києві: