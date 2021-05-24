На Виноградарі у Києві легковик влетів у вантажівку: відео

Досить жорстка аварія сталася вдень 24 травня на проспекті Правди у Києві. Водій легковика на чималій швидкості влетів у тягач.

Внаслідок зіткнення Chevrolet з вантажівкою, за попередніми даними, постраждав водій легковика. Через що саме сталася ДТП, невідомо.

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Всі обставини аварії з'ясовують поліцейські.

Різко змінив смугу

Свідки інциденту стверджують, що ДТП сталася внаслідок порушення правил дорожнього руху власником Chevrolet Lacetti. Він нібито занадто швидко перестроївся з крайнього лівого ряду у правий.

Попереду легковика рухався автобус, який не поступався дорогою. Тому водій автівки вирішив об'їхати його з правого боку.

Не побачивши припаркований тягач MAN, водій на повному ходу влетів у нього.

Внаслідок удару Chevrolet віднесло на кілька метрів. У легковика знесло четверту його частину.

Проїзд проспектом Правди виявився заблокованим – об'їхати місце ДТП можна лише зустрічкою.

Які травми отримав керманич "американця", невідомо. Якщо медики визнають його травми несуттєвими, чоловіку загрожує лише 340 гривень штрафу за скоєння аварії.

Дивіться відео з місця жорсткої аварії у Києві: