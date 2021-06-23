Був у стані афекту: винуватець вибуху в Білогородці визнав свою провину – відео

Підозрюваний у моторошному вбивстві у селі Білогородка зізнався у скоєнні злочину. 43-річний чоловік заявив, що діяв у стані афекту.

Він також додав, що розкаюється у злочині й готовий співпрацювати зі слідством. Про це повідомив Андрій Нєбитов, керівник Головного управління Нацполіції в Київській області.

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"Підозрюваний зізнався, що намагався приховати сліди злочину, підпаливши квартиру та тіло за допомогою бензину", – зауважив правоохоронець. Зазначимо, що зловмисник перерізав потерпілому горло та тричі вдарив ножем у груди. Згодом він вирізав загиблому серце та частину легень.

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Вбивство та вибух у Білогородці: що відомо

21 червня у Білогородці, що на Київщині, прогримів вибух у житловому будинку. Постраждало понад 10 осіб. Спочатку припускали, що стався вибух газового котла або детонація боєприпасів. На місці злочину правоохоронці знайшли тіло 47-річного чоловіка з Кременчуга. Як встановили експерти, він помер ще до пожежі. Причина – численні поранення.

Наступного дня поліцейські затримали підозрюваного – місцевого жителя, 43-річного моряка. З'ясувалося, що чоловік влаштував пожежу, аби приховати вбивство. Злочин він скоїв через сварку за гараж, який надавав в оренду загиблому. Правоохоронці стверджують, що перед цим зловмисник зловживав алкоголем.

Слідство з'ясувало, що вибух та підпал чоловік скоїв за допомогою запальної суміші та пороху, який зберігався безпосередньо у квартирі загиблого. Адже той був мисливцем й виготовляв самостійно патрони для мисливської зброї.