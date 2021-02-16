Біля Києва у Боярці 16 лютого дві 7-класниці випили по 40 таблеток дротаверину. Таку "гру" вони побачили у TikTok. Одна дівчина, на жаль, померла, а інша перебуває у лікарні.

Трагедія сталась у ліцеї "Гармонія". В поліції повідомили, що діти знайшли у соцмережах відео на кшталт "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".

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Дівчатка, яким усього по 12 років, випили 40 таблеток дротаверину – це лікарський препарат від спазмів. Про це пише "Громадське".

Одна ліцеїстка, на жаль, померла. Іншу доставили у лікарню – її життю наразі нічого не загрожує.

Дитячі самогубства у Києві

В уряді стурбовані цим випадком й закликають батьків уважно слідкувати за тим, чим цікавляться їх діти в інтернеті.

Дітям слід забороняти спілкуватися із незнайомцями й повторювати дії, які пропонуються в мережі.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба пише, що небезпека в інтернеті більша, ніж здається.

Діти можуть не розуміти наслідків своїх дій, можуть вважати розвагою те, що призводить до катастрофічних наслідків. Поговоріть зі своїми дітьми про небезпеку онлайн. Нагадайте дітям про важливі правила користування інтернетом і соціальними мережами,

– зауважив Кулеба.

Раніше сайт 24 каналу писав, що у столиці та області за останній час стались декілька жахливих випадків – діти вистрибнули з багатоповерхівок.

В соцмережах батьки стверджують, що це не випадковість, а серед молоді активізувалась нова жахлива "гра", за аналогом "Синього кита", – коли дітей доводили до самогубств.