Такі виплати є щорічними. Вони – приурочені до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Виплати до 9 травня: хто їх отримає

Ветерани Другої світової.

Учасники АТО.

Воїни-інтернаціоналісти.

Учасники Революції Гідності.

Деякі інші категорії громадян.

Віталій Кличко повідомив, що цього року гроші отримають понад 80 тисяч киян.

Ми продовжуємо допомагати, і в подальшому підтримуватимемо наших захисників,

– розповів Кличко під час онлайн-брифінгу.

Загалом на виплати виділено майже 52 мільйони гривень у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам".

Про які суми йдеться, наразі не повідомляють.

Виплати в інших регіонах

Гроші одержать й в інших містах та областях, зокрема у Харківській області ветеранам війни додатково виплатять по 2 000 гривень. В Одесі запланували, що таку допомогу виплатять понад 60 тисячам одеситів.

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Виплати від Кабміну

Також до 5 травня мали виплатити гроші від Кабінету Міністрів. Їх отримали такі категорії громадян.

Особи, які стали інвалідами через війну.

I групи – 4 421 гривня;

II групи – 3 906 гривень;

III групи – 3 391 гривня.

Інші категорії: