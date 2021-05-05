Виплати до 9 травня учасникам бойових дій: Кличко назвав, хто їх отримає у Києві

У Києві понад 80 тисяч людей отримають додаткові виплати до 9 травня. Мовиться, зокрема, про учасників бойових дій. Мер столиці Віталій Кличко назвав категорії громадян, які одержать гроші.
Такі виплати є щорічними. Вони – приурочені до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
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Виплати до 9 травня: хто їх отримає
- Ветерани Другої світової.
- Учасники АТО.
- Воїни-інтернаціоналісти.
- Учасники Революції Гідності.
- Деякі інші категорії громадян.
Віталій Кличко повідомив, що цього року гроші отримають понад 80 тисяч киян.
Ми продовжуємо допомагати, і в подальшому підтримуватимемо наших захисників,
– розповів Кличко під час онлайн-брифінгу.
Загалом на виплати виділено майже 52 мільйони гривень у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам".
Про які суми йдеться, наразі не повідомляють.
Виплати в інших регіонах
Гроші одержать й в інших містах та областях, зокрема у Харківській області ветеранам війни додатково виплатять по 2 000 гривень. В Одесі запланували, що таку допомогу виплатять понад 60 тисячам одеситів.
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Виплати від Кабміну
Також до 5 травня мали виплатити гроші від Кабінету Міністрів. Їх отримали такі категорії громадян.
Особи, які стали інвалідами через війну.
- I групи – 4 421 гривня;
- II групи – 3 906 гривень;
- III групи – 3 391 гривня.
Інші категорії:
- Учасники бойових дій та постраждалі учасникам Революції Гідності – 1 491 гривня;
- Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 421 гривня;
- Члени сімей загиблих – 966 гривень;
- Учасники війни – 612 гривень.