Виплати до 9 травня учасникам бойових дій: Кличко назвав, хто їх отримає у Києві

5 травня 2021 , 15:25
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брифінг Віталія Кличка

У Києві понад 80 тисяч людей отримають додаткові виплати до 9 травня. Мовиться, зокрема, про учасників бойових дій. Мер столиці Віталій Кличко назвав категорії громадян, які одержать гроші.

Такі виплати є щорічними. Вони – приурочені до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Виплати до 9 травня: хто їх отримає

  • Ветерани Другої світової. 
  • Учасники АТО. 
  • Воїни-інтернаціоналісти. 
  • Учасники Революції Гідності. 
  • Деякі інші категорії громадян.

Віталій Кличко повідомив, що цього року гроші отримають понад 80 тисяч киян.

Ми продовжуємо допомагати, і в подальшому підтримуватимемо наших захисників,
– розповів Кличко під час онлайн-брифінгу.

Загалом на виплати виділено майже 52 мільйони гривень у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам".

Про які суми йдеться, наразі не повідомляють.

Виплати в інших регіонах

Гроші одержать й в інших містах та областях, зокрема у Харківській області ветеранам війни додатково виплатять по 2 000 гривень. В Одесі запланували, що таку допомогу виплатять понад 60 тисячам одеситів.

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Виплати від Кабміну

Також до 5 травня мали виплатити гроші від Кабінету Міністрів. Їх отримали такі категорії громадян.

Особи, які стали інвалідами через війну.

  • I групи – 4 421 гривня;
  • II групи – 3 906 гривень;
  • III групи – 3 391 гривня.

Інші категорії:

  • Учасники бойових дій та постраждалі учасникам Революції Гідності – 1 491 гривня;
  • Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 421 гривня;
  • Члени сімей загиблих – 966 гривень;
  • Учасники війни – 612 гривень.
Автор: Ярослав Голобородько