Поліцейські затримали порушника спокою. Крім зброї для холостих патронів у зловмисника вилучили саморобний меч.

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Наразі на місці події працюють слідчі. Вони встановлюють всі обставини інциденту.

Кваліфікували як хуліганство



Пістолет, з якого стріляв чоловік, є сигнальним / Фото поліції Київської області

Як зазначили у поліції Київської області, правопорушник здійснив кілька пострілів з пістолета Stalker m906.

На звуки пострілів правоохоронці відреагували миттєво. Зловмисника затримали.

Меч, який, ймовірно, визнають холодною зброєю, вилучили.



У зловмисника вилучили саморобний меч / Фото поліції Київської області

За фактом інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї.

Якими були мотиви порушника, наразі невідомо.

Якщо чоловіка визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.