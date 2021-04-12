Під Києвом у Вишгороді поліцейські спіймали чергового автовласника, який напідпитку здійснив ДТП та намагався втекти від відповідальності.

Попри намагання чоловіка поїхати з місця аварії, його все ж таки затримали свідки інциденту ще до приїзду поліції. Як зазначили очевидці, вже після появи патрульних порушник правил дорожнього руху намагався прикритися своєю посадою.

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Втім, йому це не вдалося. Відтепер водію загрожує чималий штраф.

Представлявся помічником депутата

Ввечері 11 квітня водій Lanos зачепив припарковану на узбіччі машину. Попри ДТП він намагався поїхати з місця, але йому завадили свідки події.

Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Правоохоронцям чоловік нібито показував документи помічника-консультанта депутата місцевої райради та аргументував, що його за подібні порушення карати не треба.

Поліцейські попри спроби порушника уникнути відповідальності склали щодо нього два адмінпротоколи – за скоєння ДТП та керування машиною в нетверезому стані.



Чоловіка спіймали фактично на місці ДТП / Фото dtp.kiev.ua

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу за п'яне водіння та 340 гривень за порушення правил, що призвело до аварії. Також його можуть на рік позбавити прав.