Скоїв ДТП та тікав: у Вишгороді спіймали нетверезого водія з документами помічника депутата

Джерело:dtp.kiev.ua
Під Києвом у Вишгороді поліцейські спіймали чергового автовласника, який напідпитку здійснив ДТП та намагався втекти від відповідальності.
Попри намагання чоловіка поїхати з місця аварії, його все ж таки затримали свідки інциденту ще до приїзду поліції. Як зазначили очевидці, вже після появи патрульних порушник правил дорожнього руху намагався прикритися своєю посадою.
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Чоловіка спіймали фактично на місці ДТП / Фото dtp.kiev.ua
Якщо суд визнає чоловіка винним, йому доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу за п'яне водіння та 340 гривень за порушення правил, що призвело до аварії. Також його можуть на рік позбавити прав.