Прокурори відправили справу про вбивство охоронця будмайданчику до суду. Сам злочин стався у липні 2020 року під час масштабної пиятики.

Слідчі вважають причетними до вбивства чоловіків 19, 45 та 46 років, повідомляє "Вечірній Київ". Всі вони – уродженці різних областей, які приїхали до Київщини на заробітки.

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У день, коли загинув сторож кладовища, чоловіки влаштувалися на роботу на будівництво. Цей факт вони вирішили відзначити в улюблений спосіб.

Побили та закопали

Як стверджують працівники прокуратури, під час пиятики між 34-річним сторожем будмайданчику у сторожці цвинтаря, а також трьома його новими знайомими стався конфлікт.

Чоловіки нібито вирішили, що охоронець є представником ЛГБТ, тому почали його бити.

Коли постраждалий вже не подавав ознак життя, його вирішили поховати між могилами.

Вже за кілька днів потому до поліції подзвонила місцева мешканка, яка прийшла відвідати могилу сина та побачила підозрілий ґрунт.

Поховали живцем

Правоохоронці дістали тіло померлого з землі, а експерти з'ясували, що помер він саме від задухи через поховання живцем. Тобто закопували на цвинтарі ще живого чоловіка.

Підозрюваних швидко затримали, а слідчі зібрали достатню для передачі справи в суд кількість доказів.

Якщо провину чоловіків визнає суд, їм загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або навіть довічне.