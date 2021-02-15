У Вишневому під Києвом сталася масштабна ДТП за участю 6 машин: фото
В аварії зіштовхнулися 6 машин / Автомобільний Київ
Через аварію, в якій зіштовхнулися 6 автівок, рух у місті під Києвом фактично повністю зупинився. Внаслідок аварії постраждалі машини заблокували 3 смуги.
Джерело:Автомобільний Київ
Аварія сталася на головній вулиці Вишневого Київській, неподалік від торгового центру Cherry mall з невідомих наразі причин зіштовхнулися машини, які їхали у напрямку столиці.
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Серед автівок-учасниць ДТП – машина служби таксі Uklon.
В'їзд до Києва майже неможливий
Через аварію заблокована головна дорога з Вишневого до Києва / Скриншот Google maps
- За словами очевидців події, рух через місце аварії щонайменше найближчі півтори години буде вкрай повільним.
- Наразі патрульні намагаються якнайшвидше задокументувати всі обставини ДТП, аби звільнити дорогу від машин.
- За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Машини отримали незначні ушкодження. Хто саме з водіїв спричинив зіткнення, невідомо. Це з'ясовуватимуть поліцейські.
Масштабна аварія у Вишневому / Фото "Автомобільного Києва"
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