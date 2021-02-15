У Вишневому під Києвом сталася масштабна ДТП за участю 6 машин: фото

Через аварію, в якій зіштовхнулися 6 автівок, рух у місті під Києвом фактично повністю зупинився. Внаслідок аварії постраждалі машини заблокували 3 смуги.

Аварія сталася на головній вулиці Вишневого Київській, неподалік від торгового центру Cherry mall з невідомих наразі причин зіштовхнулися машини, які їхали у напрямку столиці.

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Серед автівок-учасниць ДТП – машина служби таксі Uklon.

В'їзд до Києва майже неможливий



Через аварію заблокована головна дорога з Вишневого до Києва / Скриншот Google maps

За словами очевидців події, рух через місце аварії щонайменше найближчі півтори години буде вкрай повільним.

Наразі патрульні намагаються якнайшвидше задокументувати всі обставини ДТП, аби звільнити дорогу від машин.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Машини отримали незначні ушкодження. Хто саме з водіїв спричинив зіткнення, невідомо. Це з'ясовуватимуть поліцейські.



Масштабна аварія у Вишневому / Фото "Автомобільного Києва"