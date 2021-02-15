У Вишневому під Києвом сталася масштабна ДТП за участю 6 машин: фото

15 лютого 2021 , 11:16
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Джерело:

Автомобільний Київ

Через аварію, в якій зіштовхнулися 6 автівок, рух у місті під Києвом фактично повністю зупинився. Внаслідок аварії постраждалі машини заблокували 3 смуги.

Аварія сталася на головній вулиці Вишневого Київській, неподалік від торгового центру Cherry mall з невідомих наразі причин зіштовхнулися машини, які їхали у напрямку столиці.

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Серед автівок-учасниць ДТП – машина служби таксі Uklon.

В'їзд до Києва майже неможливий


Через аварію заблокована головна дорога з Вишневого до Києва / Скриншот Google maps

  • За словами очевидців події, рух через місце аварії щонайменше найближчі півтори години буде вкрай повільним.
  • Наразі патрульні намагаються якнайшвидше задокументувати всі обставини ДТП, аби звільнити дорогу від машин.
  • За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Машини отримали незначні ушкодження. Хто саме з водіїв спричинив зіткнення, невідомо. Це з'ясовуватимуть поліцейські.


Масштабна аварія у Вишневому / Фото "Автомобільного Києва"