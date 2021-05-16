Вистрілив у водія автобуса: пасажира затримали після переслідування

У Києві чоловік вистрілив у водія автобуса під час конфлікту. Після тривалого переслідування чоловіка таки вдалось затримати.

Інцидент трапився поблизу вулиці Чорнобильської у неділю, 16 травня. Водій автобуса потрапив у лікарню через поранення в груди.

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Деталі інциденту в Києві

Поліцейські, які чергували у районі, почули звук, схожий на постріл. Водночас до них підійшов чоловік та розповів про інцидент. Пасажир автобуса вистрілив у водія.

На команди зупинитись ймовірний злочинець не реагував. Після тривалого переслідування, його таки наздогнали та затримали. У чоловіка виявили предмет, схожий на револьвер.

Причини конфлікту між пасажиром та водієм

За словами очевидців, між водієм автобуса та пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Як розповів затриманий, водій застосував проти нього газ. У відповідь пасажир вистрілив йому в груди.

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