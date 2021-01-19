На Водохреще 19 січня 2021 року мер Києва Віталій Кличко не робив для себе виключень та пірнув у крижану воду Дніпра. Попри те, що офіційно у столиці немає офіційно облаштованих місць для купання.

Міський голова столиці Віталій Кличко у фесбуці запостив коротке відеопривітання вірян, які вважають, що мають пірнути в ополонку. Для купання на Водохреще політик обрав затоку біля парку Дружби народів.

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Мер привітав всіх зі святом та відрапортував про те, що термометр сьогодні зранку показував температуру повітря -19 °C. У Дніпрі ж вода була значно теплішою – +3 °C.

Друзі! Зі святом Водохреща вас! Традиції дотримався і зранку пірнув у ополонку. Але, пам’ятайте: в сильний мороз, без підготовки організму, краще не занурюватись. Зі святом Водохреща вас! Бережіть себе! – підкреслив Кличко.

Дивіться відео з пірнанням Віталія Кличка в ополонку у Києві: