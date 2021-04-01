Віталій Кличко опублікував декларацію за 2020 рік – у ній чимало цікавого. Зокрема зазначається, що меру винні гроші й не маленькі – понад 7 мільйонів євро.

Якщо точно, то серед активів Кличко вказує 7 340 654 євро та 277 844 доларів як зобов'язання третіх осіб. Крім того, міський голова столиці задекларував квартири та автомобільний причіп.

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Нерухомість та транспорт

Родина Кличка володіє кількома квартирами у Києві та будинком – останній оцінюється в 3 620 000 гривень.

Також мер Києва задекларував мотоцикл і автопричіп-платформу. Його дружині Наталії Єгоровій належить легковий автомобіль Land Rover Discovery 2013 року вартістю в 640 000 гривень.

Кличко є бенефіціаром двох організацій – благодійних фондів "Майбутній Київ" та "Фонд Кличка". Також на паях зі своїм братом Володимиром Віталій Кличко володіє торговою маркою "КличкО".

Доходи та збереження

У якості доходів мер задекларував зарплату за основним місцем роботи в Київміськраді та КМДА – 517 579 грн і дохід від відчуження цінних паперів у розмірі 500 000 гривень у його дружини.

На рахунках Кличка є такі суми:

226 036 гривень,

667 040 євро,

214 056 доларів.

Готівкою Кличко зберігає 23 800 доларів і 25 200 євро.