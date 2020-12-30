Мер Києва Віталій Кличко привітав киян зі святами новим відеороликом. У ньому міський голова зауважив, що цей рік був дуже важким й добре, що він вже скінчився. У кінці ролику він одягнув бороду Санта Клауса, яка водночас ще й медична маска.

Кличко підкреслив, що у цей важкий рік українці не зневірились, а почали більше цінувати близьких та більше любити своє місто. Святкове відео оприлюднили на офіційній сторінці мера у фейсбуці.

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За минулий рік ми стали сильнішими й добрішими, тому ми все подолаємо разом,

– мотивує Кличко своїх підписників.

Він побажав людям миру, добра, міцного здоров’я та віри у дива.

У кінці привітання Кличко надів маску-бороду, але не всі його підписники зрозуміли, що це було.

Віталій Кличко привітав українців зі святами: дивіться відео