У Києві суд вирішив позбавити водійського посвідчення Віталія Немілостівого, який працював заступником міністра. Коли його спіймали п'яним за кермом, посадовець показував посвідчення й чинив опір поліції.

Справу розглядав Шевченківський суд столиці. Він вирішив забрати водійське посвідчення на 1 рік та ще й оштрафувати Немілостівого на 10 200 гривень і стягнути 454 гривні судового збору.

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"Я – заступник міністра"

Інцидент трапився напередодні Нового року – 30 грудня, але відео опублікували 20 січня 2021 року. Поліція зупинила Mercedes за виїзд на дорогу з одностороннім рухом на вулиці Жилянській.

За кермом був Віталій Немілостівий, який у той момент працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Посадовець був на підпитку й увесь час твердив патрульним, що він працює на цій посаді й хизувався посвідченням.

Віддав ключі й намагався втекти

Тест на драгері пройти відмовився, віддав ключі поліцейським й пішов собі далі, але правоохоронці його затримали – застосували силу, оскільки заступник міністра чинив опір.

Після публікації відео Денис Шмигаль звільнив Віталія Немілостівого з посади. У суді останній визнав свою вину.

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