Ситуація стабілізувалась: чи вийде Київ з червоної зони після Великодня

Джерело:"Сегодня"
По всій країні, зокрема й Києві ситуація з коронавірусом стабілізувалась. Але у КМДА ще тільки планують розглянути питання про послаблення карантину в столиці. Ймовірно, це відбудеться наприкінці тижня.
Очільник КМДА заявив, що рішення щодо локдауну в столиці переглянуть заважаючи на динаміку росту захворюваності та наповненості лікарень.
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Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що за епідеміологічною ситуацією спостерігатимуть протягом цього тижня. 23 квітня у Київській міськраді вирішуватимуть щодо обмежень на Великодні свята.
Ситуація у Києві трохи поліпшилася, стабілізувалася, але все залежатиме від того, якою буде епідеміологічна ситуація цієї п'ятниці і понеділка. Після цього прийматимуться відповідні рішення. У тому числі і щодо того, у якій за кольором зоні карантину перебуватиме місто,
– сказав він.
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До 30 квітня: