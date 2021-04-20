Ситуація стабілізувалась: чи вийде Київ з червоної зони після Великодня

По всій країні, зокрема й Києві ситуація з коронавірусом стабілізувалась. Але у КМДА ще тільки планують розглянути питання про послаблення карантину в столиці. Ймовірно, це відбудеться наприкінці тижня.

Очільник КМДА заявив, що рішення щодо локдауну в столиці переглянуть заважаючи на динаміку росту захворюваності та наповненості лікарень.

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Що відомо про розгляд питання карантину в Києві

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що за епідеміологічною ситуацією спостерігатимуть протягом цього тижня. 23 квітня у Київській міськраді вирішуватимуть щодо обмежень на Великодні свята.

Ситуація у Києві трохи поліпшилася, стабілізувалася, але все залежатиме від того, якою буде епідеміологічна ситуація цієї п'ятниці і понеділка. Після цього прийматимуться відповідні рішення. У тому числі і щодо того, у якій за кольором зоні карантину перебуватиме місто,

– сказав він.

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Які обмеження діють в Києві

До 30 квітня:

Громадський транспорт працює в режимі спецперевезень.

Дитячі садочки зачинені.

Усі заклади освіти працюють у дистанційному форматі.

Призупинена робота соціально-реабілітаційних центрів.

Лікарні не проводять планових госпіталізацій, лише термінові операції.

Заборонена робота продуктових ярмарків.