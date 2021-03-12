Майже 10 машин: на виїзді з Києва на трасі сталася масштабна аварія – фото
ДТП, в яку потрапило багато автівок, сталася на міжнародній трасі E95 на виїзді з Києва у напрямку Броварів. Інформації про потерпілих внаслідок аварії наразі немає.
Джерело:dtp.kiev.ua
Наразі на місці події працюють поліцейські та медики швидкої, які оглядають людей, що перебували всередині машин, що зіштовхнулися між собою. Всі обставини аварії з'ясовуватимуть слідчі.
Дивіться також На пішохідному переході: у Києві на Березняках легковик збив дитину
Автівки розкидало по всій дорозі
- Аварія сталася близько 17:30 неподалік від житлового комплексу Scandia у Броварах.
- Судячи з фотографій з місця події, ДТП сталася на засніженій ділянці траси, де зазвичай більшість водіїв не дотримується швидкісних обмежень.
- За непідтвердженими даними, водії зібрали класичний "паровозик" через те, що не встигли зупинитися та відреагувати на зіткнення автівок, які їхали перед ними.
Внаслідок аварії пошкоджені машини опинилися на різних ділянках дороги. А величезна фура взагалі виїхала у кювет.
Чоловіку, якого судді визнають винним у масштабній аварії, загрожує штраф у 340 гривень, а також ймовірне позбавлення прав. Якщо внаслідок аварії постраждав хтось із людей, правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження. Тоді покарання залежатиме від того, наскільки тяжкі травми отримали потерпілі.
Масштабна аварія на виїзді з Києва / Фото dtp.kiev.ua
Поділитися новиною