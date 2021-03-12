ДТП, в яку потрапило багато автівок, сталася на міжнародній трасі E95 на виїзді з Києва у напрямку Броварів. Інформації про потерпілих внаслідок аварії наразі немає.

Наразі на місці події працюють поліцейські та медики швидкої, які оглядають людей, що перебували всередині машин, що зіштовхнулися між собою. Всі обставини аварії з'ясовуватимуть слідчі.

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Інформації про те, хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху, поки що немає.

Автівки розкидало по всій дорозі

Аварія сталася близько 17:30 неподалік від житлового комплексу Scandia у Броварах.

Судячи з фотографій з місця події, ДТП сталася на засніженій ділянці траси, де зазвичай більшість водіїв не дотримується швидкісних обмежень.

За непідтвердженими даними, водії зібрали класичний "паровозик" через те, що не встигли зупинитися та відреагувати на зіткнення автівок, які їхали перед ними.

Внаслідок аварії пошкоджені машини опинилися на різних ділянках дороги. А величезна фура взагалі виїхала у кювет.

Чоловіку, якого судді визнають винним у масштабній аварії, загрожує штраф у 340 гривень, а також ймовірне позбавлення прав. Якщо внаслідок аварії постраждав хтось із людей, правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження. Тоді покарання залежатиме від того, наскільки тяжкі травми отримали потерпілі.



Масштабна аварія на виїзді з Києва / Фото dtp.kiev.ua