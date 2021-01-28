25-річний боєць ЗСУ Андрій Кравець зник дорогою з селища міського типу Десна до прифронтового Бахмуту ще 6 січня. І лише 28 січня стало відомо про те, що поліцейські знайшли тіло чоловіка.

Джерело: пресслужба поліції Києва За фактом загибелі чоловіка слідчі відкрили кримінальну справу. Якщо вбивцю військового знайдуть, його посадять на термін від 10 до 15 років. Дивіться також У Києві затримали чоловіка, який кидався з ножем на перехожого: фото Всі обставини смерті Андрія Кравця з'ясовують правоохоронці. Що відомо про загибель 25-річного військового у Києві

Андрія Кравця знайшли мертвим на дні річки Либідь / Фото Києва оперативного Поліцейські дізналися про зникнення чоловіка від його матері, яка повідомила, що Кравець з 6 січня не виходить на зв'язок.

Почалися розшуки зниклого, під час яких виявилося, що чоловік проводжав на потяг своїх товаришів по службі, після чого зник.

Згодом слідчі встановили, що військового бачили поблизу річки Либідь. Після багатьох занурень водолази знайшли тіло уродженця Вінниці. Що саме робив Кравець біля річки, наразі невідомо. Дивіться відео пошуків військовослужбовця у Києві: