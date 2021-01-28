Військового, якого понад 3 тижні шукали на Київщині, знайшли вбитим: фото
У річці Либідь знайшли тіло загиблого військового, якого шукали понад 3 тижні / kyiv.npu.gov.ua
25-річний боєць ЗСУ Андрій Кравець зник дорогою з селища міського типу Десна до прифронтового Бахмуту ще 6 січня. І лише 28 січня стало відомо про те, що поліцейські знайшли тіло чоловіка.
Джерело: пресслужба поліції Києва
За фактом загибелі чоловіка слідчі відкрили кримінальну справу. Якщо вбивцю військового знайдуть, його посадять на термін від 10 до 15 років.
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Всі обставини смерті Андрія Кравця з'ясовують правоохоронці.
Що відомо про загибель 25-річного військового у Києві
Андрія Кравця знайшли мертвим на дні річки Либідь / Фото Києва оперативного
- Поліцейські дізналися про зникнення чоловіка від його матері, яка повідомила, що Кравець з 6 січня не виходить на зв'язок.
- Почалися розшуки зниклого, під час яких виявилося, що чоловік проводжав на потяг своїх товаришів по службі, після чого зник.
- Згодом слідчі встановили, що військового бачили поблизу річки Либідь.
Після багатьох занурень водолази знайшли тіло уродженця Вінниці. Що саме робив Кравець біля річки, наразі невідомо.
Дивіться відео пошуків військовослужбовця у Києві:
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