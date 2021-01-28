Військового, якого понад 3 тижні шукали на Київщині, знайшли вбитим: фото

25-річний боєць ЗСУ Андрій Кравець зник дорогою з селища міського типу Десна до прифронтового Бахмуту ще 6 січня 2021 року. І лише 28 січня стало відомо про те, що поліцейські знайшли тіло чоловіка.
Джерело: пресслужба поліції Києва
За фактом загибелі чоловіка слідчі відкрили кримінальну справу. Якщо вбивцю військового знайдуть, його посадять на термін від 10 до 15 років.
Дивіться також У Києві затримали чоловіка, який кидався з ножем на перехожого: фото
Андрія Кравця знайшли мертвим на дні річки Либідь / Фото Києва оперативного
Після багатьох занурень водолази знайшли тіло уродженця Вінниці. Що саме робив Кравець біля річки, наразі невідомо.
Дивіться відео пошуків військовослужбовця у Києві: