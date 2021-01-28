Військового, якого понад 3 тижні шукали на Київщині, знайшли вбитим: фото

11:53

25-річний боєць ЗСУ Андрій Кравець зник дорогою з селища міського типу Десна до прифронтового Бахмуту ще 6 січня 2021 року. І лише 28 січня стало відомо про те, що поліцейські знайшли тіло чоловіка.