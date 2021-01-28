Військового, якого понад 3 тижні шукали на Київщині, знайшли вбитим: фото

28 січня 2021 , 11:53
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25-річний боєць ЗСУ Андрій Кравець зник дорогою з селища міського типу Десна до прифронтового Бахмуту ще 6 січня 2021 року. І лише 28 січня стало відомо про те, що поліцейські знайшли тіло чоловіка.

Джерело: пресслужба поліції Києва

За фактом загибелі чоловіка слідчі відкрили кримінальну справу. Якщо вбивцю військового знайдуть, його посадять на термін від 10 до 15 років.

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Всі обставини смерті Андрія Кравця з'ясовують правоохоронці.

Що відомо про загибель 25-річного військового у Києві


Андрія Кравця знайшли мертвим на дні річки Либідь / Фото Києва оперативного

  • Поліцейські дізналися про зникнення чоловіка від його матері, яка повідомила, що Андрій Кравець з 6 січня не виходить на зв'язок.
  • Почалися розшуки зниклого, під час яких виявилося, що чоловік проводжав на потяг своїх товаришів по службі, після чого зник.
  • Згодом слідчі встановили, що військового бачили поблизу річки Либідь.

Після багатьох занурень водолази знайшли тіло уродженця Вінниці. Що саме робив Кравець біля річки, наразі невідомо.

Дивіться відео пошуків військовослужбовця у Києві: