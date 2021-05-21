Відео цього інциденту одразу після публікації набуло розголосу. Правоохоронці в цей же день, 21 травня, затримали зловмисника.

Про цей випадок У центрі Києва молодики з балкону обстріляли військову частину Нацгвардії: відео

Що кажуть у поліції

Правоохоронці взнали про цей інцидент з мережі. Тоді вони одразу встановили особи, яка була на відео. Також з'ясували, де перебуває парубок і поїхали до нього додому.

Правопорушником виявився 21-річний киянин. У його квартирі провели обшук і знайшли пневматичну рушницю, з якої стріляли.

Хлопця для з'ясування обставин відвезли до печерського відділку поліції. Він сказав, що не хотів нікого поранити, а стріляв, щоб похизуватися перед дівчатами.

Наразі невідомо за якою статтею розглядають цей випадок. Також не повідомили чи має хлопець дозвіл на володіння рушницею.

Що було відомо раніше

Інцидент стався 21 травня о пів на 7 ранку.

Молоді люди були на балкон житлового комплексу на вулиці Євгена Коновальця, 34.

Хлопець навів зброю в напрямку військової частини.

Згодом зловмисник вистрелив і на записі почувся дівочий сміх.

Коли це набуло розголосу в мережі, відео видалили зі сторінки автора.

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