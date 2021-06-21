Вкрали понад мільйон гривень готівки: на Київщині затримали дует серійних злодіїв – фото

Правоохоронці затримали 2 серійних злодіїв, які грабували помешкання жителів Київщини, поки ті були у відпустках. Зловмисники глушили сигналізації за допомогою спецобладнання і зламували двері та сейфи.

Злодії використовували спеціальні інструменти для відкриття замків і навіть виготовили пристрої для відстрілу куль. Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами.

До теми Катували розпеченою праскою і грабували: на Львівщині суд покарав банду рекетирів

Зловмисники зламували двері у квартири та сейфи

До правоохоронців звернулась жителька Вишгородського району.

Жінка розповіла, що протягом тижня, поки її не було вдома, хтось проник до її будинку.

Зловмисники потрапили у помешкання постраждалої через вікно і вкрали понад мільйон гривень готівки.

Окрім цього, у жінки зникли золоті та срібні прикраси.

Невдовзі правоохоронці встановили особи зловмисників.

Ними виявились 59-річний житель Вишгородського району та 44-річний киянин.

Раніше цих чоловіків вже судили за підробку валюти, шахрайство та давання хабаря правоохоронцю.

За інформацією слідства, зловмисники простежили, коли господарі будинків поїдуть на відпочинок.

Після цього грабіжники приходили й обкрадали їхні помешкання.

Переважно злодії забирали гроші, прикраси, ікони та інші цінні речі.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників поліцейські вилучили різноманітні відмички, пристрої для відключення сигналізацій, речі, які чоловіки вкрали, саморобні прилади для відстрілу гумових куль та інші речові докази.

Дивіться фото затримання зловмисників / Фото Нацполіції

Зловмисникам повідомили про підозру

Слідчі повідомили затриманим про підозру в "крадіжці". Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 7 до 12 років у в'язниці з конфіскацією майна.

Суд вже обрав обом крадіям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одному з чоловіків встановили можливість внесення 600 тисяч гривень застави. Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіків до скоєння інших злочинів у Києві та області.

Зауважте Грабував церкви та перехожих: у Дрогобичі затримали 15-річного злодія – фото