Влада вже дозволила вантажівкам в’їжджати у Київ
Київ вже відкрито для вантажівок / 24 канал
У Києві влада дозволила в'їзд великовагового великогабаритного транспорту. Раніше столицю закрили у зв'язку з поганою погодою.
Джерело: Патрульна поліція Києва
В'їзд вантажівок відновлено з 21:00 29 січня.
Читайте також Негода в Україні: де найскладніша ситуація – оперативні дані від рятувальників
Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що з 28 січня через сильний сніг у Києві вирішили тимчасово заборонити в’їзд великогабаритного транспорту.
- У Києві патрульна поліція за 28 січня зафіксувала велику цифру ДТП за добу – лише станом на 12:00 було майже 70 аварій.
- За прогнозами синоптиків, у Києві сніжитиме майже весь наступний тиждень.
Поділитися новиною