Влада вже дозволила вантажівкам в’їжджати у Київ

У Києві влада дозволила в'їзд великовагового великогабаритного транспорту. Раніше столицю закрили у зв'язку з поганою погодою.

Джерело: Патрульна поліція Києва

В'їзд вантажівок відновлено з 21:00 29 січня.

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Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що з 28 січня через сильний сніг у Києві вирішили тимчасово заборонити в’їзд великогабаритного транспорту.

У Києві патрульна поліція за 28 січня зафіксувала велику цифру ДТП за добу – лише станом на 12:00 було майже 70 аварій.

За прогнозами синоптиків, у Києві сніжитиме майже весь наступний тиждень.

Міська влада звертається до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.