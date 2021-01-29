Влада вже дозволила вантажівкам в’їжджати у Київ

У Києві влада дозволила в'їзд великовагового великогабаритного транспорту. Раніше столицю закрили у зв'язку з поганою погодою.
Джерело: Патрульна поліція Києва
В'їзд вантажівок відновлено з 21:00 29 січня.
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Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що з 28 січня через сильний сніг у Києві вирішили тимчасово заборонити в’їзд великогабаритного транспорту.Міська влада звертається до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.