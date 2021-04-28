Власник стафа, який вбив маленького песика на Оболоні у Києві, може сісти на 8 років

Чоловік, який нацькував собаку бійцівської породи на маленького цуцика, став фігурантом кримінального провадження щодо жорстокого поводження з тваринами.

Якщо провину раніше неодноразово судимого зловмисника визнають служителі Феміди, йому загрожує чергове ув'язнення на термін від 5 до 8 років. Досудове розслідування злочину триває.

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За словами заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького, вбивство собаки стафом могло перерости в інцидент з постраждалими людьми. Оскільки тер'єр міг накинутись на власницю песика.

Після вбивства продовжив прогулянку

Як зазначив правоохоронець, жінка, що виховувала маленького собаку, не могла нічого вдіяти, та лише спостерігала, як озлоблений стаф загризає її улюбленця. Шансів врятувати чотирилапого у неї не було, оскільки стафордширський тер'єр із легкістю міг накинутись і на жінку.

При цьому, як з'ясували поліцейські, власник взагалі ніяк не реагував на дії свого пса. Після інциденту він продовжив прогулянку, наче нічого й не трапилося.

Чоловік не тільки грубо порушив правила вигулу тварин і вивів свого пса на вулицю без намордника, чим допустив саму можливість такого нападу, але й взагалі ніяк не зреагував та не зупинив свою собаку,

– підкреслив Білошицький.



Скриншот посту Олексія Білошицького

Мешканці Оболоні зазначають, що жертвами стафа та його власника, який нацьковує пса на інших, стали щонайменше 3 собачки. Правоохоронці офіційно цю інформацію поки що не підтвердили.