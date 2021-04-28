Власник стафа, який вбив маленького песика на Оболоні у Києві, може сісти на 8 років

Джерело:фейсбук Олексія Білошицького
Чоловік, який нацькував собаку бійцівської породи на маленького цуцика, став фігурантом кримінального провадження щодо жорстокого поводження з тваринами.
Якщо провину раніше неодноразово судимого зловмисника визнають служителі Феміди, йому загрожує чергове ув'язнення на термін від 5 до 8 років. Досудове розслідування злочину триває.
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Як зазначив правоохоронець, жінка, що виховувала маленького собаку, не могла нічого вдіяти, та лише спостерігала, як озлоблений стаф загризає її улюбленця. Шансів врятувати чотирилапого у неї не було, оскільки стафордширський тер'єр із легкістю міг накинутись і на жінку.
При цьому, як з'ясували поліцейські, власник взагалі ніяк не реагував на дії свого пса. Після інциденту він продовжив прогулянку, наче нічого й не трапилося.
Чоловік не тільки грубо порушив правила вигулу тварин і вивів свого пса на вулицю без намордника, чим допустив саму можливість такого нападу, але й взагалі ніяк не зреагував та не зупинив свою собаку,
– підкреслив Білошицький.
Скриншот посту Олексія Білошицького