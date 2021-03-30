Двом чоловікам, які влаштували справжню боротьбу із комунальниками за збереження незаконних кіосків, 30 березня оголосили про підозру у вчиненні хуліганства. Незабаром їм обиратимуть запобіжні заходи.

Правоохоронці стверджують, що під час досить масштабної акції протесту, яку вчинили власники МАФів, двоє підприємців переслідували автівку комунальників, а також пошкодили майно "Київблагоустрою".

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Якщо провину підозрюваних визнають в суді, їм загрожує до 5 років обмеження волі, або до 4 – ув'язнення.

Розбили скло та пробили 6 коліс

За даними слідчих, 24 березня зловмисники нападали на працівників комунальної компанії, які займалися демонтажем незаконно встановлених МАФів.

Двоє чоловіків на власних легковиках переслідували вантажівку "Київблагоустрою",

На перехресті проспекту Шухевича та вулиці Маяковського один з підприємців вийшов з машини та кинув у лобове скло важкий предмет.

Потім зловмисник погрожував комунальнику фізичною розправою та бив по автівці.

Окрім пробитого скла власники МАФів також пробили автівкам комунальників 6 коліс.

Крім цього інциденту, підприємці погрожували як працівникам КП, так і випадковим перехожим. Окрім двох ймовірних порушників порядку у справі фігурують й інші власники незаконних кіосків. Їх особи слідчі ще встановлюють.

Дивіться відео нападу на комунальників з боку підприємців на Троєщині: