Власників МАФів на Троєщині, які нападали на комунальників, можуть посадити на 4 роки: відео

Джерело:Прокуратура Києва
Двом чоловікам, які влаштували справжню боротьбу із комунальниками за збереження незаконних кіосків, 30 березня оголосили про підозру у вчиненні хуліганства. Незабаром їм обиратимуть запобіжні заходи.
Правоохоронці стверджують, що під час досить масштабної акції протесту, яку вчинили власники МАФів, двоє підприємців переслідували автівку комунальників, а також пошкодили майно "Київблагоустрою".
Дивіться також У Києві водій комунальної вантажівки майже 50 метрів таранив легковик: відео
Крім цього інциденту, підприємці погрожували як працівникам КП, так і випадковим перехожим. Окрім двох ймовірних порушників порядку у справі фігурують й інші власники незаконних кіосків. Їх особи слідчі ще встановлюють.
Дивіться відео нападу на комунальників з боку підприємців на Троєщині: