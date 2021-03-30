Власників МАФів на Троєщині, які нападали на комунальників, можуть посадити на 4 роки: відео

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Джерело:

Прокуратура Києва

Двом чоловікам, які влаштували справжню боротьбу із комунальниками за збереження незаконних кіосків, 30 березня оголосили про підозру у вчиненні хуліганства. Незабаром їм обиратимуть запобіжні заходи.

Правоохоронці стверджують, що під час досить масштабної акції протесту, яку вчинили власники МАФів, двоє підприємців переслідували автівку комунальників, а також пошкодили майно "Київблагоустрою".

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Якщо провину підозрюваних визнають в суді, їм загрожує до 5 років обмеження волі, або до 4 – ув'язнення.

Розбили скло та пробили 6 коліс

  • За даними слідчих, 24 березня зловмисники нападали на працівників комунальної компанії, які займалися демонтажем незаконно встановлених МАФів.
  • Двоє чоловіків на власних легковиках переслідували вантажівку "Київблагоустрою",
  • На перехресті проспекту Шухевича та вулиці Маяковського один з підприємців вийшов з машини та кинув у лобове скло важкий предмет.
  • Потім зловмисник погрожував комунальнику фізичною розправою та бив по автівці.
  • Окрім пробитого скла власники МАФів також пробили автівкам комунальників 6 коліс.

Крім цього інциденту, підприємці погрожували як працівникам КП, так і випадковим перехожим. Окрім двох ймовірних порушників порядку у справі фігурують й інші власники незаконних кіосків. Їх особи слідчі ще встановлюють.

Дивіться відео нападу на комунальників з боку підприємців на Троєщині: