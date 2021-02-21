Водій, що вбив пішохода в Києві, зробив зізнання в суді: донька загиблого йому не вірить

У Києві 19 лютого через конфлікт на дорозі громадянин Азербайджану вбив перехожого. Чоловік запевняє, що не хотів його смерті. Утім, родичі загиблого не вірять і хочуть справедливості.

Іноземцю 20 лютого у Києві суд обирав запобіжний захід. На засіданні була присутньою донька загиблого киянина Владислава Корнієнка – Поліна. Жінка наголосила, що не приймає вибачень підозрюваного. Також розповіла, що про трагедію дізналася випадково – з новин.

До теми Водія, який до смерті побив пішохода у Києві, взяли під варту: яке покарання йому світить

Що заявляв підозрюваний

Громадянин Азербайджану Азізла Абдулла Огли у залі суду переконував, що просто хотів його налякати.

Я не думав, що так станется. Я чесно не хотів його вбивати,

– божиться чоловік.

За його словами, він працює таксистом. У момент трагедії він саме віз пасажира. Загальмував перед зеброю, пропускаючи пішоходів. А перехожому щось не сподобалось і той почав лаятись. У підсумку азербайджанець не витерпів і вдарив.

Каже, що поїхав, мовляв, бо був у стані афекту. А про смерть 52-річного киянина дізнався, вже коли його затримали правоохоронці.

Подробиці про зловмисника

Він живе у столиці України приблизно 1 рік. Має тимчасову посвідку на проживання, бо одруженим із українкою. Його дружина Мадіна на суді розповіла, що працює без вихідних.

Він ніколи ні з ким не бився. Він – не жорстокий. Він – дуже добра людина. Ми готові допомогти родині загиблого. Зробити все, що завгодно,

– заявила зі сльозами на очах жінка.

Головне про вбивство пішохода у Києві

Конфлікт стався приблизно о 15:00 на пішохідному переході на вулиці Городецького – біля театру Івана Франка. Це самісінький центр української столиці.

Це самісінький центр української столиці. Зловмисник їхав на Hyundai Sonata. Спершу він ледь не збив пішохода на переході, а потім накинувся на нього з кулаками. Чоловік завдав перехожому кілька ударів, які й стали фатальними.

Лікарі, які прибули на місце лише констатували смерть перехожого.

Правоохоронці того ж дня затримали водія Hyundai Sonata. Ним виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження.

Зверніть увагу Їхав на BlaBlaCar, а потім кудись зник: у Дніпрі розшукують 20-річного хлопця – фото

У центрі Києва водій убив перехожого: дивіться відео (Увага! 18+)