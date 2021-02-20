Водія, який до смерті побив пішохода у Києві, взяли під варту: яке покарання йому світить
Печерський районний суд Києва 20 лютого обрав запобіжний захід водієві, який до смерті побив пішохода. Бійка між чоловіками спалахнула напередодні через конфлікт на дорозі.
Джерело:ТСН
Згідно з рішенням суду, затриманий перебуватиме під вартою 2 місяці. Тобто до 19 квітня.
Важливо У Києві водій вбив пішохода: ударив його кулаком – відео
Що сказав підозрюваний
Під час засідання водій підтвердив, що дійсно різко загальмував перед пішохідним переходом і ледь не влетів у перехожого. Останній повернувся і почав нецензурно лаятися. Тоді водій вийшов і завдав пішоходу фатальний удар.
Підозрюваний підкреслив, що дізнався про смерть перехожого вже від поліцейських.
Суд над водієм, який побив пішохода у Києві / Фото ТСН
Що відомо про інцидент
- Конфлікт стався приблизно о 15:00 на пішохідному переході на вулиці Городецького, біля театру Івана Франка – в самому центрі столиці.
- Водій Hyundai Sonata ледь не збив пішохода на переході, а потім накинувся на нього з кулаками. Чоловік завдав перехожому кілька ударів, які й стали фатальними.
- Лікарі, які прибули на місце лише констатували смерть перехожого.
- Правоохоронці того ж дня затримали водія Hyundai Sonata. Ним виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, який має право на постійне проживання в Україні.
У Києві водій побив пішохода: дивіться відео
Поділитися новиною