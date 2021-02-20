Печерський районний суд Києва 20 лютого обрав запобіжний захід водієві, який до смерті побив пішохода. Бійка між чоловіками спалахнула напередодні через конфлікт на дорозі.

Згідно з рішенням суду, затриманий перебуватиме під вартою 2 місяці. Тобто до 19 квітня.

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Що сказав підозрюваний

Під час засідання водій підтвердив, що дійсно різко загальмував перед пішохідним переходом і ледь не влетів у перехожого. Останній повернувся і почав нецензурно лаятися. Тоді водій вийшов і завдав пішоходу фатальний удар.

Підозрюваний підкреслив, що дізнався про смерть перехожого вже від поліцейських.

Зверніть увагу! Якщо провину кермувальника доведуть, чоловіка можуть засудити до 10 років в'язниці.



Суд над водієм, який побив пішохода у Києві / Фото ТСН

Що відомо про інцидент

Конфлікт стався приблизно о 15:00 на пішохідному переході на вулиці Городецького, біля театру Івана Франка – в самому центрі столиці.

на пішохідному переході на вулиці Городецького, біля театру Івана Франка – в самому центрі столиці. Водій Hyundai Sonata ледь не збив пішохода на переході, а потім накинувся на нього з кулаками. Чоловік завдав перехожому кілька ударів, які й стали фатальними.

Чоловік завдав перехожому кілька ударів, які й стали фатальними. Лікарі, які прибули на місце лише констатували смерть перехожого.

Правоохоронці того ж дня затримали водія Hyundai Sonata. Ним виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, який має право на постійне проживання в Україні.

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