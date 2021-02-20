Водія, який до смерті побив пішохода у Києві, взяли під варту: яке покарання йому світить

Джерело:ТСН
Печерський районний суд Києва 20 лютого обрав запобіжний захід водієві, який до смерті побив пішохода. Бійка між чоловіками спалахнула напередодні через конфлікт на дорозі.
Згідно з рішенням суду, затриманий перебуватиме під вартою 2 місяці. Тобто до 19 квітня.
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Під час засідання водій підтвердив, що дійсно різко загальмував перед пішохідним переходом і ледь не влетів у перехожого. Останній повернувся і почав нецензурно лаятися. Тоді водій вийшов і завдав пішоходу фатальний удар.
Підозрюваний підкреслив, що дізнався про смерть перехожого вже від поліцейських.Зверніть увагу! Якщо провину кермувальника доведуть, чоловіка можуть засудити до 10 років в'язниці.
Суд над водієм, який побив пішохода у Києві / Фото ТСН
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