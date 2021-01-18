Водохреще у 2021 році: де у Києві можна скупатися
Влада у Києві повідомила, що у 2021 році з огляду на локдаун не облаштовуватиме місця для купання на Водохреще. Втім, в КМДА зазначили, що 19 січня людей, які хочуть попірнати у крижану воду, не зупинятимуть.
Хоча київські комунальні служби закликають людей не збиратися на набережних, щоб уникнути скупчення і підвищеного ризику зараження коронавірусом. Про це повідомляє Укрінформ.
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Однак у кількох місцях чергуватимуть рятувальники, оскільки для багатьох українців традиційне занурення у воду на Водохреще є обов'язковим.
Де можна скупатися у Києві на Водохреща – список локацій
- Гідропарк
Біля каплиці Хрещення Господнього щороку проходять водохресні купання. Це місце дуже популярне серед киян. Є кабінки для переодягання і скупатися можна безкоштовно.
- Оболонська набережна
Найпопулярніше місце для купання біля Свято-Покровського собору. У 2021 році тут не будуть вирубувати ополонку, але напевно охочих скупатися тут можна буде побачити.
- Центр розваг "Х-парк"
У парку "Муромець" буде проводитися фестиваль МоржиFest. Тут всі охочі зможуть зануритися і будуть обладнані зони для переодягання та кафе.
- Дніпровська набережна
Біля Храму Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого, перед Йорданським хрестом зможуть скупатися всі охочі.
- Голосіївський парк
Обладнана купіль знаходиться біля Свято-Покровського Голосіївського монастиря.
- Парк "Феофанія"
На території парку місця для купання будуть працювати з 8 ранку, також будуть організовані місця для підігріву і гарячі напої. Для дорослих вхід – 30 гривень, для дітей – 10 гривень.
- Озеро Тельбін
Біля храму Різдва Христового на Березняках буде освячено церквою місце для купання, в якому всі охочі зможуть зануритися.
- Мамаєва Слобода
У цьому парку можна буде скупатися за козацьким звичаєм. До 10:00 вхід на територію парку безкоштовний, після – 120 гривень.
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