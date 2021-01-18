Влада у Києві повідомила, що у 2021 році з огляду на локдаун не облаштовуватиме місця для купання на Водохреще. Втім, в КМДА зазначили, що 19 січня людей, які хочуть попірнати у крижану воду, не зупинятимуть.

Хоча київські комунальні служби закликають людей не збиратися на набережних, щоб уникнути скупчення і підвищеного ризику зараження коронавірусом. Про це повідомляє Укрінформ.

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Однак у кількох місцях чергуватимуть рятувальники, оскільки для багатьох українців традиційне занурення у воду на Водохреще є обов'язковим.

Де можна скупатися у Києві на Водохреща – список локацій

Гідропарк

Біля каплиці Хрещення Господнього щороку проходять водохресні купання. Це місце дуже популярне серед киян. Є кабінки для переодягання і скупатися можна безкоштовно.

Оболонська набережна

Найпопулярніше місце для купання біля Свято-Покровського собору. У 2021 році тут не будуть вирубувати ополонку, але напевно охочих скупатися тут можна буде побачити.

Центр розваг "Х-парк"

У парку "Муромець" буде проводитися фестиваль МоржиFest. Тут всі охочі зможуть зануритися і будуть обладнані зони для переодягання та кафе.

Дніпровська набережна

Біля Храму Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого, перед Йорданським хрестом зможуть скупатися всі охочі.

Голосіївський парк

Обладнана купіль знаходиться біля Свято-Покровського Голосіївського монастиря.

Парк "Феофанія"

На території парку місця для купання будуть працювати з 8 ранку, також будуть організовані місця для підігріву і гарячі напої. Для дорослих вхід – 30 гривень, для дітей – 10 гривень.

Озеро Тельбін

Біля храму Різдва Христового на Березняках буде освячено церквою місце для купання, в якому всі охочі зможуть зануритися.

Мамаєва Слобода

У цьому парку можна буде скупатися за козацьким звичаєм. До 10:00 вхід на територію парку безкоштовний, після – 120 гривень.