У Києві утворився видовищний водоспад на мосту Патона: відео

На мості Патона в Києві трапився прорив трубопроводу. Однак там не просто текла вода, а й утворився дивовижний водоспад, який виблискував на заході сонця.

Це стало відомо після того, як оприлюднили відео цього інциденту. Воно з'явилося в місцевих телеграм-каналах ввечері 1 липня.

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Детальніше про цей водоспад

На цьому записі видно рясний потік води. Він летить із моста й приземляється прямісінько в Дніпро.

Відео зняли приблизно тоді, коли й оприлюднили. Про це свідчить захід сонця, який видно на фоні.

Водоспад на мосту Патона в Києві: телеграм R&B News

"Київ.media" повідомляє, що там не вперше трапляється такий інцидент. Зокрема, 5 липня 2020 року зафільмували схожу картину.