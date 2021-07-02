У Києві утворився видовищний водоспад на мосту Патона: відео
2 липня 2021 , 11:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На мості Патона в Києві трапився прорив трубопроводу. Однак там не просто текла вода, а й утворився дивовижний водоспад, який виблискував на заході сонця.
Це стало відомо після того, як оприлюднили відео цього інциденту. Воно з'явилося в місцевих телеграм-каналах ввечері 1 липня.
Теж у місті У Києві на Деміївській площі величезний фонтан води залив автівки: відео
Детальніше про цей водоспад
На цьому записі видно рясний потік води. Він летить із моста й приземляється прямісінько в Дніпро.
Відео зняли приблизно тоді, коли й оприлюднили. Про це свідчить захід сонця, який видно на фоні.
Водоспад на мосту Патона в Києві: телеграм R&B News
"Київ.media" повідомляє, що там не вперше трапляється такий інцидент. Зокрема, 5 липня 2020 року зафільмували схожу картину.Зверніть увагу! На вулиці Електриків у Києві зранку 22 червня прорвало трубу. Як наслідок, вода лилась на дорогу рясним кількаметровим фонтаном.