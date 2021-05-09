Володимира Підкурганного узяли під варту: на Київщині "слуга народу" погорів на хабарі

В Київській області голову Димерської ОТГ від "Слуги народу" Володимира Підкурганного, який погорів на отриманні хабаря, узяли під варту. Також в СІЗО перебувають й два його подільники.

Один з них – депутат районної ради. За даними слідства, Підкурганний намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 мільйона гривень.

До теми На Київщині затримали за хабар "слугу народу": в СБУ факт підтвердили

Нагадаємо, що інформація про затримання Підкурганного спочатку з’явилась у ЗМІ. Згодом факт підтвердили в СБУ.

Реакція "Слуги народу"

В керівництві партії вважають, що на час слідства й суду Підкурганний повинен залишити свою посаду. В "Слузі народу" також наголосили, що затриманий не є членом партії, хоча й був обраний на посаду голови ОТГ від цієї політичної сили.

Я звертаюся до Політичної ради та Національної ради громад із вимогою на найближчих засіданнях дати оцінку діям висуванця від партії,

– сказав глава партії Олександр Корнієнко.

Раніше на затримання відреагувала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк – саме її передвиборчий штаб очолював Підкурганний.

У своєму телеграм-каналі вона підкреслила, що винуватість або невинуватість Підкурганного визначить суд. Також вона додала, що його кандидатуру на голову Димерської ОТГ від "Слуги народу" затверджувала політрада та обласний штаб, очолюваний Олександром Дубінським.

Хто такий Володимир Підкурганний

Затриманий – колишній суддя. Він з 2010 року працював у Вишгородському районному суді Київської області. Однак його було звільнено у 2017 році за незаконні рішення у справах Майдану. Про це свідчать дані Вищої ради правосуддя.