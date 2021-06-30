Внаслідок інциденту транспортний засіб на повному ходу влетів у бетонний стовп. На місці події працювали поліцейські та медики швидкої.
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Кількох пасажирів маршрутки, яка рухалася зі станції метро "Дарниця" до вулиці Північна, довелося госпіталізувати.
Водій каже, що у маршрутки відомовили гальма
- Інцидент стався близько 18:00 у годину пік, коли у транспортному засобі було багато людей.
- За словами очевидців, перед зіткненням маршрутка рухалася на чималій швидкості.
- Водій маршрутки травм не отримав. Скільки пасажирів постраждали, невідомо.
- Внаслідок удару транспортний засіб отримав серйозні пошкодження. У нього значно постраждала передня частина кузова.
Правоохоронцям водій пояснив, що аварія сталася через те, що у маршрутки відказали гальма. Всі деталі ДТП з'ясовують поліцейські. Як можуть покарати компанію-перевізника та самого маршрутника, якщо з'ясується, що маршрутка їздила несправною, невідомо.
Дивіться фото з місця ДТП за участю маршрутки у Києві / Фото dtp.kiev.ua