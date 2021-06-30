Внаслідок інциденту транспортний засіб на повному ходу влетів у бетонний стовп. На місці події працювали поліцейські та медики швидкої.

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Кількох пасажирів маршрутки, яка рухалася зі станції метро "Дарниця" до вулиці Північна, довелося госпіталізувати.

Водій каже, що у маршрутки відомовили гальма

Інцидент стався близько 18:00 у годину пік, коли у транспортному засобі було багато людей.

За словами очевидців, перед зіткненням маршрутка рухалася на чималій швидкості.

Водій маршрутки травм не отримав. Скільки пасажирів постраждали, невідомо.

Внаслідок удару транспортний засіб отримав серйозні пошкодження. У нього значно постраждала передня частина кузова.

Правоохоронцям водій пояснив, що аварія сталася через те, що у маршрутки відказали гальма. Всі деталі ДТП з'ясовують поліцейські. Як можуть покарати компанію-перевізника та самого маршрутника, якщо з'ясується, що маршрутка їздила несправною, невідомо.

Дивіться фото з місця ДТП за участю маршрутки у Києві / Фото dtp.kiev.ua

Претензії щодо жахливого стану маршрутних таксі у Києві лунають від пасажирів приватних компаній ледве не щоденно. Крім скарг щодо постійних несправностей, кияни жаліються на те, що водії транспортних засобів постійно нехтують правилами дорожного руху.