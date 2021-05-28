Це трапилося ввечері 27 травня в Печерському районі Києва. Загиблому було лише 20 років.

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Що відомо про трагедію

Будівельник загинув від отриманих ран одразу після падіння. Він приземлився на іншу частину будови.

Чоловік працював на будівництві житлового комплексу Diadans. Він робив зовнішнє освітлення будинку.



Будова, де впав 20-річний працівник / Фото телеграм-каналу "Київ зараз"

На місці падіння залишилась велика калюжа крові. На фото біля тіла стоять правоохоронці, які з'ясовують обставини події.

Зверніть увагу! На одному з будмайданчиків Одеси трапилася схожа трагедія. Там 20 квітня також загинув 20-річний хлопець. Хлопця засипало під час зсуву ґрунту.