Вривався в жіночі туалети: ґвалтівнику в Києві дали тільки 3 роки в'язниці

Відбувся суд над жителем Полтави, який у 2019 році ґвалтував жінок у туалетах торгових центрів Києва. Його злочини були сплановані та повторювались кілька разів, однак суд дав йому не максимальне покарання. Ґвалтівник проведе у в'язниці лише 3 роки.

Окрім цього чоловік повинен заплатити компенсацію завданої шкоди. Засідання по цій справі відбулося в Оболонському суді Києва 24 травня.

До теми Бив по голові та ліз під спідницю: в Одесі жінка дивом врятувалася від ґвалтівника

За що судили чоловіка

Слідчі встановили, що підозрюваний вчиняв злочини щонайменше двічі – 3 та 31 березня 2019 року. Він у медичній масці вривався до жіночих вбиралень торгових центрів.

Їх він заздалегідь відкривав ззовні та слідкував, щоб не було свідків. Згодом зловмисник ґвалтував жінок, які прийшли до вбиральні та втікав.

Більше про судовий процес

Засідання проводили в закритому режимі метою, щоб запобігання розголошення подробиць злочинів.

Обвинувачений кілька разів змінював свою тактику захисту.

Спершу він говорив, що не був у цих місцях.

Коли докази дослідили, почав казати, що робив це жартома.

Тобто чоловік не визнав вчинення сексуального насильства.

Детальніше про покарання

Чоловіка судили за статтею про сексуальне насильство без проникнення в тіло потерпілого. Максимальне покарання за подвійне її порушення – 7 років в'язниці.

Зловмисник, окрім ув'язнення, також має заплатити потерпілим 30 тисяч гривень компенсації. Саме так суд оцінив завдану ним моральну шкоду.