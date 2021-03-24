Ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби у Києві продовжує погіршуватись. Місць для лікування важко хворих фактично не залишилося.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник мера Києва Володимир Бондаренко. За його словами, хворих, яких привозять медики швидкої, вже доводиться розміщувати в коридорах медичних закладів.

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При цьому в обласні лікарняні заклади пацієнтів з COVID-19 або підозрою на інфікування коронавірусом возити не будуть.

Київ знову просить виділити відомчі лікарні

За словами Бондаренка, наразі всі опорні лікарні, які виділяли для хворих на коронавірус, завантажені на 100%. Ліжка в них вже стоять у коридорах.

Завантаженість лікарень, куди доставляють хворих з підозрою, коливається на рівні 76-80%. Додаткових домовленостей з Київською областю у такому випадку не може бути, оскільки там також завантажені практично всі ліжко-місця. Зараз ми відкриваємо резерви, це встановлення додаткових ліжок у коридорах,

– зазначив чиновник.

Крім того, влада Києва у черговий раз звернулася до Кабміну з проханням перепрофілювати відомчі лікарні під лікування інфікованих коронавірусом. Це додасть столиці близько 11 тисяч ліжко-місць, де можна надавати допомогу пацієнтам з важким перебігом хвороби.

Зверніть увагу! Київ є лідером в Україні серед міст з найбільшою кількістю випадків захворювання на COVID-19. Лише за останню добу у столиці офіційно діагностували коронавірус у 1300 пацієнтів. При цьому в лабораторіях столиці 23 березня зробили понад 3 тисячі позитивних ПЛР-тестів.