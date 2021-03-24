Всі опорні лікарні Києва переповнені, пацієнтів кладуть у коридорах
Ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби у Києві продовжує погіршуватись. Місць для лікування важко хворих фактично не залишилося.
Джерело:24 канал
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник мера Києва Володимир Бондаренко. За його словами, хворих, яких привозять медики швидкої, вже доводиться розміщувати в коридорах медичних закладів.
Дивіться також Обурені карантинними обмеженнями кияни блокують проїзд громадського транспорту
Київ знову просить виділити відомчі лікарні
За словами Бондаренка, наразі всі опорні лікарні, які виділяли для хворих на коронавірус, завантажені на 100%. Ліжка в них вже стоять у коридорах.
Завантаженість лікарень, куди доставляють хворих з підозрою, коливається на рівні 76-80%. Додаткових домовленостей з Київською областю у такому випадку не може бути, оскільки там також завантажені практично всі ліжко-місця. Зараз ми відкриваємо резерви, це встановлення додаткових ліжок у коридорах,
– зазначив чиновник.
Крім того, влада Києва у черговий раз звернулася до Кабміну з проханням перепрофілювати відомчі лікарні під лікування інфікованих коронавірусом. Це додасть столиці близько 11 тисяч ліжко-місць, де можна надавати допомогу пацієнтам з важким перебігом хвороби.
Поділитися новиною